Ricerca | Aisla | 240 000 nella giornata nazionale sulla Sla

meteoweb.eu

: Ricerca: Aisla, 240.000 euro raccolti in giornata nazionale Sla - GoSalute : Ricerca: Aisla, 240.000 euro raccolti in giornata nazionale Sla - angelo_capelli : RT @mmelazzini: Oggi è l'XI #GiornataNazionaleSLA (scopri la piazza più vicina - marcella_origgi : RT @mmelazzini: Oggi è l'XI #GiornataNazionaleSLA (scopri la piazza più vicina -

(Di martedì 18 settembre 2018) Centoquarantamila euro. E’ quanto è stato raccoltoSla celebrata il 16 settembre in 150 piazze italiane da 300 volontari di, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Una cifra che l’associazione utilizzerà per l’Operazione sollievo’, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori) e consulenze psicologiche legali e fiscali. Complessivamente si raggiungerà però la cifra di 240 mila euro: Fondazione Mediolanum Onlus donerà, infatti, ulteriori 100.000 euro per realizzare il progetto ‘Baobab’ dedicato ai bambini con familiari colpiti dalla Sla. “Voglio ringraziare i volontari, tutte le persone che hanno voluto sostenere ...