Resta qui con me | fratello mio! Sangiorgi e i Negramaro in visita in

Negramaro - il commovente messaggio di Sangiorgi per il chitarrista Lele Spedicato : 'Resta qui con me' : 'Resta qui con me, fratello mio!'. È questo il toccante messaggio d'amore dedicato a Lele Spedicato e pubblicato la scorsa notte dal leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sul proprio profilo ...

Tangenti - arRestato sindaco di Ponzano Romano. Perquisizioni per Verdini e Ciocchetti : In manette il sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis, eletto con una lista civica centrista nel piccolo comune a Nord di Roma. Nell'ambito della medesima inchiesta le forze dell'ordine hanno perquisito le case dell'ex senatore di Ala e Pdl, Denis Verdini, sia a Roma che a Firenze, e di Luciano Ciocchetti, ex vicepresidente della Regione Lazio nella giunta Polverini. Risulta indagato anche Mirko Coratti, ex presidente dell'Assemblea capitolina ...

Il Viadotto Cade a Pezzi. Paura all'Aquila - ma l'Autostrada Resta Aperta : L'Aquila - Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il Viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-Teramo, nel tratto che attraversa L'Aquila, si sono staccati finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il Viadotto. Non ci sono stati feriti e la strada è stata chiusa. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati in azione con cinque unità e con ...

Milano : acquista cellulari online con soldi falsi - arRestato : Milano, 8 set. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino egiziano di 28 anni responsabile di una serie di truffe tramite un sito internet di compravendita, una delle quali sfociata in rapina. L'uomo, con numerosi precedenti penali, contattava le persone intenzionate a vendere telefoni cellu

Liquidazione Iva - Lipe : la scadenza Resta il 17 settembre : La scadenza delle comunicazioni trimestrali Iva (Liquidazioni periodiche-Lipe) del secondo trimestre 2018 è al 17 settembre prossimo. Dal rinvio dello Spesometro quindi restano fuori le Liquidazioni iva A conti fatti non ci sarà nessun rinvio al 1° ottobre 2018. È questa la posizione dell’Agenzia delle entrate, che sarà presto resa nota in un comunicato interpretativo, per rispondere alle richieste di chiarimento dei professionisti e alle ...

Telecom rimbalza dopo gli ultimi cali. Equita Resta buy : Gli analisti di Equita SIM oggi si sono soffermati oggi sull'intervista rilasciata a Corriere Economia dal CEO di Open Fiber, Elisabetta Ripa. Gli esperti segnalano che i target finanziari indicati ...

Formula1 Hamilton non dorme tranquillo : "Il gap dalla Ferrari Resta" : La Ferrari non ha fatto perdere il sonno a Lewis Hamilton, che nel venerdì di Monza ha incassato il 3° tempo di giornata con filosofia: "Ci siamo svegliati con una pioggia torrenziale che implicava ...

Lecco : acquista fucile da un amico che lo aveva rubato al nonno - arRestato (2) : (AdnKronos) - Una prima perquisizione a carico del ragazzo ha consentito ai militari di rinvenire nella sua disponibilità circa tredici grammi di marjuana, suddivisa in più confezioni e dosi; dopodiché le indagini hanno consentito di individuare anche la persona alla quale aveva rivenduto il fucile.

Lecco : acquista fucile da un amico che lo aveva rubato al nonno - arRestato : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Ha acquistato un fucile da un coetaneo che lo aveva rubato in casa del nonno. Per questo un 18enne è stato arrestato dai carabinieri che hanno denunciato anche il giovane venditore e due suoi familiari che avevano tentato di coprirlo depistando le indagini. E' accaduto

LIVORNO COME L’AQUILA : “BRINDISI PER ALLUVIONE”/ ArRestato ex capo Protezione Civile - imprenditori indagati : Protezione Civile, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Lazio - niente PSG per Milinkovic-Savic. L’ag. conferma : “Resta qui” : MILINKOVIC-SAVIC- Dopo un’estate travagliata e caratterizzata da continue voci di mercato, la Lazio ha ufficialmente blindato Milinkovic-Savic. A confermato è stato l’agente del centrocampista serbo, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “Corriere dello Sport”. “Milinkovic resta a Roma e continuerà a giocare nella Lazio. Per tutta l’estate si sono diffuse voci false”. Respinto ...