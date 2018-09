Regioni nel mirino M5s | i fondi sono a rischio

Temperatura da piena estate per tutta la giornata - ma da domani nuovo calo nelle Regioni del nord : Roma - L'alta pressione è ancora a pieno regime sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia e favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola, almeno fino a mercoledì. Ad essa si aggiunge un flusso di correnti calde in risalita dal nord Africa che convergono all'interno della cupola anticiclonica e che stanno contribuendo a questa fase particolarmente calda per il periodo, con le ...

Italia - nel secondo trimestre export in crescita in tutte le Regioni : Teleborsa, - Nel secondo trimestre 2018 si stima che la crescita congiunturale delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali : +3,8% per il Nord-Est , +3% per il Mezzogiorno e Isole ...

Nuovo anno scolastico al via - suona la campanella in 4 Regioni - : Il 5 settembre sono tornati in classe gli alunni dell'Alto Adige. Il 10 è il turno dei ragazzini in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. A seguire le altre regioni, fino al 20 ...

Davvero c'è un'emergenza caporalato anche nelle Regioni del Nord? : 'Vi è un elemento, che balza ciclicamente all'attenzione della cronaca e ha contribuito a rendere la 'rivoluzione' più visibile al Sud', prosegue il rapporto, cioè 'il grave sfruttamento e le forme ...

Vaccini a scuola - 300mila firme contro lo stop all'obbligo (mentre è caos nelle Regioni) : Gli annunci del governo sull'obbligo flessibile non sono ancora stati inseriti in alcun provvedimento legislativo e la legge...

Disabilità grave - nella legge di bilancio 51 milioni alle Regioni : Disabilità grave: 51,1 milioni alle regioni L'assegnazione è stabilita nel decreto interministeriale Lavoro, Disabilità, Salute, Economia e segue le regole della legge 104/1992 , "legge quadro per l'...

Siti Unesco - tappa in Sardegna per il progetto che mette in rete 5 Regioni nel Sud Italia : Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia e Campania, la Sardegna ospita, quest’oggi, venerdì 24 agosto, il progetto rete Siti Unesco, elaborato dall’Associazione Province Unesco Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle Province d’Italia). Interessati 14 Siti Unesco del Meridione: i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera (MT), la Costiera Amalfitana (SA), il Parco Nazionale ...

Luna - placche di ghiaccio nelle Regioni polari che restano sempre all'ombra : Sulla superficie della Luna c'è ghiaccio d'acqua abbondante: è nascosto in aree delle regioni polari che sono perennemente all'ombra e potrebbe essere usato come riserva d'acqua dagli astronauti delle ...

Sulla superficie della Luna c’è ghiaccio d’acqua : è nascosto nelle Regioni polari : Una sensazionale ricerca è stata pubblicata su “Pnas” la rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, coordinata da Shuai Li, dell’Istituto di geofisica e planetologia delle Hawaii: si è scoperto che Sulla superficie della Luna è presente ghiaccio d’acqua in abbondanza, e si trova nelle regioni polari perennemente all’ombra. Gli esperti hanno identificato la firma inequivocabile del ghiaccio ...

Ferro : via a legge 'tasse zero" per i pensionati che decidono di trasferirsi nelle Regioni del Sud : 'Il ministro Salvini durante la sua visita in Calabria ha proposto che l'Italia possa recepire una legge, sul modello di quella del Portogallo, che prevede agevolazioni fiscali per i pensionati ...

Ferro : via a legge 'tasse zero" per i pensionati che decidono di trasferirsi nelle Regioni del Sud : ... Calabria, Campania e Sicilia almeno 100 mila pensionati con disponibilità economica tale da generare un incremento dei consumi e degli investimenti, quindi economia vera sul territorio e reali ...

L'Abruzzo precipita al penultimo posto nella classifica delle Regioni per turismo : I dati, infatti, dimostrano che c'è bisogno di nuovo impulso e di più attenzione per un settore che potrebbe diventare un volano dell'economia regionale. Confartigianato Chieti L'Aquila non resterà a ...

Terremoto Indonesia : dichiarato lo stato di emergenza nelle Regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok : L’Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok fino all’11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell’Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. “Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91”, ha annunciato ...

Vaccini - contro il rinvio dell obbligo si rafforza il fronte delle Regioni 'Siamo pronti a ricorrere alla Consulta'. Pd - petizione nelle ... : Le Regioni italiane - almeno quelle del centrosinistra - sono pronte a dare battaglia sul rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Con leggi regionali. Ma anche con un ricorso ...