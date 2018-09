Reggio Emilia | la polizia effettua il primo arresto usando il taser

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) A pochi giorni dalla sua introduzione, ladi Stato hato ieri sera ilutilizzando il.Agli agenti sono intervenuti in casa per sedare una lite domestica: quando un 45enne senegalese regolarmente residente in Italia ha tentato di affrontarli aggredendoli, i poliziotti hanno estratto la nuova arma in dotazione alle forze dell'ordine e hanno esploso i cosiddetti "dardi" elettrici.L'aggressore è stato immediatamente immobilizzato e arrestato, fortunatamente senza subire alcuna lesione. L'episodio ha raccolto il plaudo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha contestualmente confermato la propria intenzione di estendere la sperimentazione delanche alle unità diferroviaria e dilocale, ipotizzando anche di dotarne anche gli agenti dellapenitenziaria in servizio nelle carceri.In dotazione alle forze ...