Referendum Atac | Raggi | ' Per me ha un valore consultivo'

Raggi : Referendum liberalizzazione Atac ha valenza consultiva : Roma – “Il referendum ha valore consultivo. Qualunque sara’ il risultato ne terremo conto per migliorare sempre di piu'”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi , in occasione della presentazione della semestrale 2018 di Atac , rispondendo a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto il Campidoglio in caso di esito favorevole al referendum sulla liberalizzazione del Tpl. “Tante persone in questi anni- ha spiegato ...

Magi-Sapienza : Atac ormai fallita - Referendum 11 novembre possibile svolta : Roma – “Gli autobus che vanno a fuoco a Roma non sono oggetto di fantomatici sabotaggi o di atti vandalici: semplicemente, non vengono manutenuti e, quando si interviene per sostituire qualche elemento, vengono usati quasi sempre pezzi gia’ usurati. Serve altro per capire che questa azienda e’ fallita e non puo’ piu’ garantire il servizio?”. Cosi’ in una nota Riccardo Magi, segretario di Radicali ...