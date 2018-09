Rebibbia | detenuta lancia i figli dalle scale del carcere | uno muore

Detenuta a Rebibbia lancia i figli dalle scale : una muore - l'altro ha danni cerebrali : Ha aspettato che le altre detenute si mettessero in fila per il pranzo, si è avvicinata alle scale della sezione nido del carcere romano di Rebibbia e ha scaraventato giù dalla tromba delle scale i ...

Rebibbia - non esistono schemi per giudicare una detenuta che tenta di uccidere suo figlio : Mentre scriviamo la tragedia si è consumata da poco. Quasi nulla è chiaro. Tanto meno la fine, quel che tutti vorremmo sapere: ce la farà il figlioletto di due anni a sopravvivere? Per il fratellino di quattro mesi, purtroppo, non c’è più nulla da fare. Una donna di nazionalità tedesca, detenuta nel carcere femminile di Rebibbia a Roma, avrebbe scaraventato i suoi due figli dalle scale del reparto nido dell’istituto dove loro vivevano con lei. ...