Real Madrid-Roma | Di Francesco | ' Voglio una squadra arrabbiata'

Champions League - sfida Spagna-Italia. Per la Roma è dura contro il Real Madrid - Juve in discesa a Valencia : La prima partita della Roma nella Champions League 2018 -2019 è nel tempio del calcio, il Bernabeu, contro il Real Madrid, campione in carica da 3 anni consecutivi. A leggerla così, l’impresa sembra decisamente proibitiva per i giallorossi, anche se la Roma ha già espugnato la cattedrale del calcio madrileno due volte in cinque incontri. Nonostante la tradizione positiva dei giallorossi in Spagna, gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano ...

Real Madrid-Roma - dove vedere la Champions League in tv : Al Bernabeu va in scena il big match tra i campioni in carica e i giallorossi, semifinalisti della scorsa edizione. Di Francesco: "Real forte anche senza Ronaldo"

Real Madrid - Lopetegui : “la Roma si è rafforzata” : La partenza a rilento in campionato e le tante difficoltà mostrate a livello tattico in campo non sembrano aver convinto Julen Lopetegui del fatto che la Roma sia meno forte rispetto all’anno scorso. Per il tecnico del Real Madrid, anzi, i giallorossi hanno una “rosa più completa” e possono inoltre contare sulla conferma in panchina di Di Francesco: “L’allenatore è sempre lo stesso, gli automatismi sono ...

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Sergio Ramos dice addio a Cristiano Ronaldo “ha segnato un’epoca - ma per il Real Madrid è il passato” : Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma, Sergio Ramos dà l’addio a Cristiano Ronaldo, aprendo una nuova pagina europea della storia del Real Madrid “Cristiano Ronaldo ha segnato un’epoca a Madrid, ha battuto ogni record ma è già il passato“. Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, parla così di CR7 alla vigilia della partita di Champions League contro la Roma. “Non possiamo vivere nel ...

Real Madrid-Roma - Lopetegui : 'Giallorossi più forti dell'anno scorso - noi possiamo vincere ancora'. E su CR7… : A caccia del quarto titolo consecutivo: inizia una nuova avventura del Real Madrid in Champions League. Un'era tutta nuova quella dei Blancos, che dopo aver trionfato nelle ultime tre edizioni della ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Anche senza Ronaldo possiamo vincere la Champions'. Ramos : 'Convinti di poter trionfare' : 'Ronaldo? Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni'. Lo dice il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, alla ...

Real Madrid - Sergio Ramos che stoccata a Griezmann : “E’ un ignorante” : Sergio Ramos- Un attacco totale con frasi ad effetto chiare e decise. Sergio Ramos non le manda a dire a Griezmann e punge l’attaccante francese, reo di aver “richiesto” il pallone d’oro. Il difensore del Real attacca l’attaccante dell’Atletico senza mezze misure. “E’ un ignorante” Sergio Ramos ha così commentato: “L’ignoranza è una cosa molto […] L'articolo Real Madrid, ...

Real Madrid - Ramos : "CR7 è il passato. Griezmann? Ignoranza sfacciata..." : Sergio Ramos non dice se ha sentito o sentirà Cristiano Ronaldo perché non gli traducono la domanda: 'E io che pensavo di aver capito tutto e di masticare l'italiano… Altro che non avevo capito ...

Real Madrid - Lopetegui : "Roma più forte dell'anno scorso. CR7? Penso a chi è qui" : Julen Lopetegui domani debutta in Champions sulla panchina della squadra che è campione d'Europa da 843 giorni: 'Orgoglio, responsabilità ed emozione sono le parole giuste per dire come mi sento di ...

