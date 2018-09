Rapito in Niger missionario italiano

calcioweb.eu

: Sacerdote italiano rapito in Niger. «Troppi terroristi da Mali e Burkina» - Corriere : Sacerdote italiano rapito in Niger. «Troppi terroristi da Mali e Burkina» - giolattanzi : Rapito in Niger sacerdote italiano, impegnato contro infibulazione - BellettiRoberto : Rapito in Niger sacerdote italiano, impegnato contro infibulazione -

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma, 18 set. (AdnKronos) – Un, padre Pierluigi Maccalli, della Società delle missioni africane (Sma), “è statola notte scorsa da presunti jihadisti” in. Ne ha dato notizia all’agenzia Fides padre Mauro Armanino,a Niamey, secondo cui da qualche mese la zona in cui è stato“si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso”. Padre Maccalli, originario della diocesi di Crema, giàin Costa d’Avorio per vari anni, si trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey. Da tempo mette insieme evangelizzazione e promozione umana e si è occupato di circoncisione e infibulazione delle ragazze: secondo la Fides, potrebbe essere uno dei moventi per il rapimento del, giunto una settimana dopo il suo rientro da ...