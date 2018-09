Rai | la Lega affila le armi

Vertice Lega-Fi ad Arcore - ira M5S 'Berlusconi non metterà mai le mani sulla Rai' : Il malumore era nell'aria già prima del Vertice di Arcore . E ora diventa irritazione esplicita. Fatta filtrare dai vertici del Movimento attraverso l'Adnkronos. 'Irritazione - si spiega - per il ...

BERLUSCONI-SALVINI - VERTICE AD ARCORE : "NON SI È PARLATO DI FOA IN Rai"/ Tajani - "governo Lega-M5s non durerà" : Salvini e Berlusconi ad ARCORE: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo

Prove di pace tra Forza Italia e Lega su Rai e Regionali - Salvini vedrà Berlusconi : I canali di comunicazione sono riaperti da diversi giorni, ma ora il processo di riappacificazione tra Lega e Forza Italia sembra a una svolta. Domani sera il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Il presidente Rai per la Lega è Foa. Ma la trattativa con Berlusconi non è chiusa : Il nome è sempre lo stesso: Marcello Foa. La Lega insiste e persiste: tenta la forzatura, pronta a riproporre il candidato già bocciato una volta dalla Vigilanza. E' la soluzione muscolare, quella che chiede Matteo Salvini, una soluzione che non è pero a portata di mano. Per trovare l'intesa ci vorrà quasi un'altra settimana di tensioni e di tira e molla mentre le fibrillazioni in viale Mazzini aumentano.Trascorsi 90 ...

La mossa di Lega e M5s per sbloccare l'impasse sulla Rai dopo lo stop a Foa : Presentata una mozione per consentire la votazione di un candidato già bocciato dalla commissione. Voci di incontri tra...

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su Marcello Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"

Rai - Lega e M5s compatti sulla presidenza : “Foa il migliore”. Pd e LeU : “Invotabile”. Gasparri e Mulè (FI) frenano : Proposta di risoluzione della maggioranza in Vigilanza Rai per sbloccare lo stallo creatosi dopo la bocciatura di Marcello Foa alla presidenza di viale Mazzini: “Attendiamo un’indicazione dal Consiglio di amministrazione senza forzare alcunché” dicono i commissari di Lega e M5S. “Questo rimette in gioco tutti, anche lo stesso Foa” afferma, al termine della riunione della Commissione, Maurizio Gasparri. Resta da ...

Rai - per la Lega Foa è ripresentabile per la presidenza : Roma, 13 set., askanews, - 'Con il nostro documento rimarchiamo l'autonomia e la piena legittimità delle scelte del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Presidente'. Lo affermano i deputati ...

Rai - maggioranza insiste su Foa - presentata risoluzione Lega : Roma, 13 set., askanews, - La Commissione di Vigilanza sulla Rai 'impegna il Cda Rai a procedere con sollecitudine all'adozione di una nuova delibera di nomina del Presidente, senza limitazioni all'...

Rai - la Lega in Vigilanza tenta il blitz per Foa : Si riapre la partita sulla presidenza della Rai con un blitz della Lega, per il momento bloccato. Questa mattina, nell'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza, il partito di Salvini ha ...

Presidenza Rai - Salvini ottimista : "vedrò Berlusconi - accordo vicino"/ Convergenza FI-Lega su Marcello Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"

Presidenza Rai - un parere legale per riproporre Foa : Si riparte, sulla Rai, da dove ci si era fermati. Con un nuovo tentativo (o meglio: una forzatura) su Marcello Foa. Per "stanare" Berlusconi. Sarebbe possibile, almeno giuridicamente riproporlo, nonostante il voto di inizio agosto in cui il presidente in pectore è stato bocciato dalla Vigilanza. Questa è la notizia. Ci sarebbero cioè i presupposti "legali" per la manovra politica. Ne hanno già parlato Salvini e Di ...

Rai - su Foa è sempre stallo. Lega e Forza Italia trattano ancora : Neanche la discesa in campo dei pezzi da 90 è servita finora a sbloccare la situazione. E questo la dice lunga sul ruolo che i contendenti attribuiscono all'azienda di Saxa Rubra. Matteo Salvini sa che il Cavallo di viale Mazzini è l'unico che può aggirare l'arrocco dietro il quale si è trincerato l'ex Cavaliere, il suo alleato di sempre. Mai come questa volta in gioco però non c'è solo la poltrona di ...