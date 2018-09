Raggi | referendum liberalizzazione Atac ha valenza consultiva

Ilva - Re David (Fiom) : “Accordo Raggi unto - ora referendum lavoratori. Di Maio? Ha avuto un ruolo importante” : Svolta sul tavolo Ilva . Dopo le polemiche di mercoledì tra sindacati e azienda ArcelorMittal, la trattativa si è sbloccata durante la notte. A rivendicare come sia stato raggiunto l’accordo è stata anche la leader della Fiom, Francesca Re David , sottolineando come “per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum ”. Una consultazione che, spiegano pure dalla Uilm, potrebbe ora essere organizzata “già entro la ...

Ilva - il tavolo al MISE : Raggi unto l'accordo<br>Ora referendum tra i lavoratori : Aggiornamento ore 10:15 - La segretaria generale della Fiom Francesca Re David ha spiegato:"L'accordo è fatto e per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum . Gli assunti sono tutti, si parte da 10.700 che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro e c'è l'impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti, era quello che avevamo chiesto"Ora è ...

Il referendum contro la corruzione organizzato in Colombia non ha Raggiunto il quorum : Ma chi ha votato ha comunque approvato le sette proposte contenute nella scheda The post Il referendum contro la corruzione organizzato in Colombia non ha raggiunto il quorum appeared first on Il Post.