Quota 100 già a 62 anni? Quante amnesie ha la Camusso

affaritaliani

: Pensioni, @loconte63 spiega quanto scende la rendita se passa quota 100 con 62 anni - sole24ore : Pensioni, @loconte63 spiega quanto scende la rendita se passa quota 100 con 62 anni - sole24ore : Pensioni, «quota 100» finanziata dalle aziende? Le ipotesi sul tavolo - Linkiesta : Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la cinica e demagogica riforma delle pensioni ipo… -

(Di martedì 18 settembre 2018) “Insiste: "L'annuncio dicento, un giorno a 62, un giorno a 64: numeri al lotto", la possibile riforma "messa come la sta mettendo il governo riguarda una piccola parte, fabbriche del Nord, e una parte della pubblica amministrazione. Ma per un lavoratore edile, per esempio, resta l'impianto della Fornero: deve restare fino a 67sulle impalcature. Se vuoi eliminare delle ingiustizie non lo puoi fare solo per una parte perché la rappresenti elettoralmente. Vuol dire corporativizzare la riforma".”