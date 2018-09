Questo governo sta annientando il futuro dei giovani

'Neanche Questo governo fa qualcosa per la scuola'. Sciopero : BRINDISI - Studenti in piazza anche a Brindisi il 12 ottobre prossimo, perchè 'Neanche il neo governo gialloverde ha ancora preso parola sulla questione spinosa del diritto allo studio, che in ...

Conte : "Questo governo ha Genova nel cuore - tornerò per inaugurare il ponte" : "Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di prima. Questo governo a Genova nel cuore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Marchionne - Chiamparino : “Grande agente del cambiamento. Non come Questo governo che si professa tale” : “Credo che Marchionne se fosse con noi sarebbe un agente del cambiamento, ma il mio dubbio è che questo governo sia davvero del cambiamento, ma non voglio mischiare il sacro con il profano”. Con queste parole, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha ricordato l’ex numero uno di Fca al termine della messa in suo ricordo che si è svolta oggi nel Duomo di Torino. L'articolo Marchionne, Chiamparino: “Grande agente del ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella legge di bilancio o c’è un grave problema per Questo governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Obbligo vaccinale - mamma di bimba immunodepressa : “Questo governo schizofrenico non fa altro che togliere serenità” : Roberta Amatelli, mamma di una bimba immunodepressa, commenta l’operato del governo in tema vaccinazioni ai microfoni di Open Day su Radio Cusano campus. “In questi giorni ho sentito di tutto e alcune delle tante soluzioni proposte denotano tanta ignoranza in materia –ha dichiarato Amatelli-. La possibilità di inserire bambini come Viola in classi composte esclusivamente da immunodepressi è assurda, il virus non se ne sta lì buono buono ad ...

Adotta un ignorante e sarai anche tu parte di Questo governo : E mentre il premier Giuseppe Conte cerca già una nuova poltrona su cui sedersi (cattedra da ordinario alla Sapienza) i due principini degli ignoranti continuano a dare sfoggio delle proprie qualità. Il ministro della Disoccupazione Di Maio continua a dare lustro e onore al proprio ruolo. Sarebbe troppo facile ridere su un ministro che ancora una volta dimostra la propria ignoranza in materia geografica. Poco importa, un ministro del Lavoro mica ...

Scamarcio si schiera con Salvini e Di Maio : ‘Questo governo merita grandissimo rispetto’ : Riccardo Scamarcio è sbarcato a Venezia, dove si sta tenendo la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’attore di origini pugliesi è uno dei protagonisti de ‘I villeggianti’, film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, in uscita nelle sale cinematografiche il 20 dicembre prossimo e presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema lagunare. Tra un flash dei paparazzi e una conferenza stampa, Scamarcio ha concesso un’intervista, per ...

Riccardo Scamarcio : "Questo governo vuole rinazionalizzare i beni pubblici. Già solo per questo merita rispetto. La sinistra? Non esiste più" : A tre giorni dalla conclusione di questa 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, a Venezia arriva anche Riccardo Scamarcio. Completo blu scuro, strategica t-shirt nera che ne valorizza lo sguardo, l'attore pugliese è al Lido per "I villeggianti", il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi presentato Fuori Concorso la cui uscita italiana è fissata al 20 dicembre prossimo per Lucky Red. Il film è "un'autobiografia ...

Governo - Mentana : “Lega? Non vuole staccare la spina. Una crisi in Questo momento sarebbe una fallimento per tutti” : “Non penso che la Lega voglia far saltare il banco, una crisi di Governo in questo momento sarebbe un fallimento per entrambe le forze contraenti”. A margine del dibattito dedicato all’informazione, Enrico Mentana, ospite alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’esecutivo Conte. Il direttore del TgLa7 ha escluso che ci sia una volontà della ...

Rai - Gabanelli : “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con Questo governo”. Mentana : “Disilluso” : “Nelle modalità di spartizione delle nomine in Rai, non mi pare che vengano seguiti criteri diversi da quelli soliti”. Milena Gabanelli, intervenendo dal palco della Festa del Fatto Quotidiano nel dibattito “Alla ricerca della verità perduta nella rete” insieme a Paola Zanca ed Enrico Mentana, ha parlato tra le altre cose dell’assegnazione dei nuovi incarichi nella tv pubblica e dell’influenza della ...

Pd - l’autocritica di Provenzano : “Con noi al governo i poveri sono saliti a 5 milioni - per Questo non ci hanno votato” : “Non possiamo dire che abbiamo governato bene se negli anni in cui eravamo al potere i poveri in Italia sono passati da 2,5 milioni a più di 5 milioni. E dal loro punto di vista hanno fatto benissimo a non votarci”. È la dura critica che Giuseppe Provenzano, membro della Direzione nazionale Pd, ha rivolto al suo partito dal palco della festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Nel corso di un ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente Questo Governo. Devo contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...

Francia - si dimette il ministro dell'Ecologia : 'L'ambiente non è più una priorità di Questo governo' : Il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot , ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Una scelta che ha comunicato ai microfoni dell'emittente radiofonica France Inter e che per ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Chi accusa Questo governo dovrebbe vergognarsi”. Bagarre in Commissione : “Dopo 20 anni di segretezza, il ministero pubblicherà le convenzioni. Entro domani saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione nelle commissioni riunite alla Camera. “E chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi” ha detto scatenando al rivolta delle opposizioni L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Chi ...