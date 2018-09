Quando noi donne diciamo ' no' e nessuno ci ascolta | vince la violenza

The Equalizer 2 - Quando l’azione non ha stile finisce con l’annoiare : Anche Denzel Washington ha il suo franchise. Non c’è grande star hollywoodiana che non l’abbia o non desideri averne uno, che non cerchi o non abbia trovato un personaggio che costituisca il suo impiego sicuro, quello che consente di fare film più rischiosi sapendo di poter tornare periodicamente alla propria gallina dalle uova d’oro. Quello che per Tom Cruise è Ethan Hunt per Liam Neeson è stato Bryan Mills e per molti sono i supereroi. Peccato ...

Quando Renzi diceva : "L'Ue ci chiude i porti? ?E noi tagliamo i fondi" : Lo diceva pure Renzi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nei convulsi giorni della vicenda Diciotti, erano andati all"attacco dell"Europa, dicendo a chiare lettere che se l"Ue non avesse dimostrato solidarietà accogliendo una parte dei migranti, l"Italia non avrebbe pagato i 20 miliardi di contributi che versa ogni anno e che avrebbe messo il veto al bilancio Ue.Certo, oggi il falco Oettinger ha detto che in realtà ne versiamo un po" di meno, circa ...

Che cosa sa Google di noi : così gli smartphone Android ci tracciano anche Quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...

Rocco Siffredi : «Quando mia moglie mi disse : “A letto con te mi annoio”» : «Dopo sei mesi di matrimonio mia moglie mi ha detto: possiamo anche farlo in dieci posizioni diverse, ma mi pare una seduta di fitness e io mi annoio». Sembra incredibile ma a pronunciare queste parole è stato Rocco Siffredi, 54 anni, leggenda italiana del porno, a proposito della consorte ungherese Rózsa Tassi, 46 anni, in arte Rosa Caracciolo, ex modella ed ex attrice hard. Per «Mister 24 centimetri» quella confessione in principio è stata ...

Ponte Morandi - i dirigenti della holding del gruppo Benetton : “Meno vittime sulle autostrade da Quando ci siamo noi” : Una nota per difendersi, per ribattere agli attacchi e alle critiche di questi giorni. Perché, sostengono, grazie all’impegno per rafforzare i livelli di sicurezza i morti sono diminuiti. I dirigenti di Atlantia, controllante di autostrade, rivendicano il lavoro svolto dopo il crollo del Ponte Morandi, sotto il quale sono rimaste intrappolate 43 persone. “Prima della privatizzazione – scrivono in una nota – (i livelli di ...

'Quando noi professori francesi usavamo la cultura come resistenza nella Sarajevo assediata' : Lo scopo è quello di agire al di fuori di una logica puramente militare, muovendosi nel mondo che conoscevano meglio: quello accademico. 26 anni dopo, in un accogliente studio di Parigi est, ...

Moavero : “Anche noi fummo migranti - ricordiamocelo Quando arrivano in Italia” Fdi : “Paragone improprio e offensivo” : “Siamo stati una nazione di emigranti, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro” e bisogna ricordarlo “quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all’estero. Parole cui ha reagito Fratelli d’Italia: “Gli Italiani che emigrarono hanno portato lavoro e qualità e chi ci ha ospitato ...

Quando i migranti eravamo noi : 62 anni fa il disastro di Marcinelle : Era l'8 agosto 1956. In un incidente in miniera in Belgio morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani: "La tragedia di...