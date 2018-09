Quando la politica sfida la logica

Condono - Quando la politica 'perdona' i contribuenti ma non lo dice : «Pace fiscale», in effetti, ci mancava: nella lunga serie di sinonimi e formule italiane e straniere utilizzate dagli anni Settanta a oggi per definire gli sconti ai contribuenti inadempienti, la ...

Salvini-Di Maio - Martina-Renzi : Quando la politica divide gli alleati : Il vicepremier pentastellato glissa sulle molteplici divergenze con il collega leghista. L'ex-segretario del Pd continua a rubare la scena a quello in carica -

Politica - scuole e diritto di cronaca - Quando la richiesta di privacy impedisce di diffondere notizie di pubblico interesse : Succede a Agnone:In due riunioni pubbliche, Altomolise.net e' intervenuto per esercitare il diritto di cronaca. All'ordine del giorno in entrambe le riunioni,la sicurezza delle scuole agnonesi e l'...

Politica : Quando i perdenti vicono lo stesso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dagli applausi ai selfie - Quando i funerali di stato si trasformano in una passerella politica : Invece i funerali di stato, celebrati ieri mattina a Genova dal cardinal Bagnasco, si sono trasformati nell'ennesima passerella politica. Dai bagni di folla riservati a Luigi di Maio e Matteo Salvini ...

Approvata la Nuova Pescara. Quando la politica dà seguito alla voce dei cittadini vince la democrazia : "I vantaggi e i benefici della Nuova Pescara sono ormai chiari a tutti" incalza Mercante "tranne a qualche guerriero distratto che probabilmente per tutelare la propria carriera politica fa finta di ...

Bologna - Quando mettere le bombe era un modo per far politica : In pochi anni il mondo e l'Europa erano cambiati: caduti i regimi fascisti in Spagna, Portogallo e Grecia, caduta l'amministrazione Nixon negli Usa, ogni pur tenue rapporto sospettabile si connivenza ...

Luigi Bisignani - la profezia sulla morte politica di Matteo Salvini e Luigi Di Miao : 'Ricordate Quando...' : Il governo in 'luna di miele' con gli italiani, i sondaggi che premiano i principali protagonisti gialloverdi, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio e passando per Giuseppe Conte . Ma un freno all'...

Governo - Buffagni (M5s) : “Nomine? Contestateci Quando metteremo un trombato della politica come amministratore” : “Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte”. Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo. L'articolo Governo, Buffagni (M5s): “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” proviene da Il Fatto Quotidiano.