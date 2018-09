laragnatelanews

: Prova su strada XC-40 discrezione e versatilità. Tanta sostanza, in un taglio moderno [+Galleria] - MaurizioMurgia : Prova su strada XC-40 discrezione e versatilità. Tanta sostanza, in un taglio moderno [+Galleria] - MaurizioMurgia : Prova su strada XC-40 discrezione e versatilità. Tanta sostanza, in un taglio moderno [+Galleria] - La Ragnatela Ne… - laragnatelanews : Prova su strada XC-40 discrezione e versatilità. Tanta sostanza, in un taglio moderno [+Galleria]… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Abbiamo avuto la possibilità, grazie agli amici della Concessionaria Volvo Autostar di via Salaria 1282 di Roma, dire il primo SUV compatto di Volvo, XC40. Nato su la piattaforma CMA di nuova generazione, ha impostazione tecnica innovativa che prevede acciai speciali a spessore differente e deformazione programmata. Tutto a favore di un minor peso e maggiore rigidità. Ciò si traduce poi in un buon compromesso comfort-comportamento … La Volvo XC40 è la vincitrice di Car Of The Year 2018! (questo è avvenuto a Marzo, ma è sempre una cosa bella da ricordare). Per Volvo è la prima vittoria di questo titolo, un bel riconoscimento per una Casa Automobilistica il cui destino sembrava segnato, ma che in pochissimi anni ha saputo rinnovarsi completamente, nel parco auto, nelle tecnologie e nell’immagine, grazie si a Capitali Freschi (Orientali), ma a una ...