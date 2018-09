Primo round di colloqui tra Kim e Moon

Mara Venier vince il Primo round contro la D'Urso : di Marco Castoro La fiction di Raiuno La Vita Promessa con Luisa Ranieri ha vinto la prima serata domenicale tv, sfiorando una media di 5 milioni di spettatori. Solo il 10% per il Wind Summer Festival ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il Primo round - Molinari attardato : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...

Camera - via libera al dl Dignità. Di Maio : "Vinto il Primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Robert Garrigus leader dell’RBC Canadian Open dopo il Primo round : Pochi giorni dopo lo splendido British Open per i colori azzurri, il PGA Tour rientra nei suoi canonici ranghi dando vita all’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada), dopo un primo round disturbato dalle inclementi condizioni meteo, troviamo in testa alla leaderboard Robert Garrigus. L’americano guida la classifica con il punteggio di -9 (63 ...

