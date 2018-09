Portata in Pakistan con l' inganno | 23enne scrive alla sua scuola | ' Voglio tornare in

Giovane Portata in Pakistan con inganno : 17.04 Una studentessa pachistana di 23 anni ha denunciato in una lettera inviata alla sua vecchia scuola,a Monza, di essere stata portata in Pakistan contro la sua volontà e privata dei documenti. La Giovane, che chiede aiuto, racconta di essere stata costretta a lasciare la scuola e a tornare in Pakistan con un inganno perché il padre, contrario al fatto che lei continuasse gli studi,voleva che sposasse un uomo scelto dalla famiglia. "Vi ...

Portata in Pakistan e promessa sposa scrive alla scuola in Italia : «Aiutatemi» : La lettera di una 23enne, convinta dai genitori a tornare in patria con un inganno: una volta arrivata a destinazione, le hanno sequestrato i documenti. Ora lei ha scritto un appello alla sua vecchia scuola

Monza - Portata in Pakistan con l'inganno : "la scuola mi aiuti"/ Ultime notizie : "il mio futuro è in Italia" : Monza, portata in Pakistan con l'inganno: "la scuola mi aiuti". Ultime notizie, la giovane ventitreenne scrive all'istituto: "il mio futuro è in Italia"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:50:00 GMT)

Portata dal papà in Pakistan per sposarsi - scrive alla scuola a Monza : «Aiutatemi a tornare» : Una ragazza di 23 anni è stata Portata int Pakistan con l'inganno e lasciata lì senza documenti. La giovane viveva in Brianza, ma il padre ha deciso di non lasciarle completare...

Portata in Pakistan e promessa sposa scrive alla scuola in Italia : "Aiutatemi" : Costretta a lasciare la scuola e a tornare in Pakistan con l'inganno perché il padre non voleva più che studiasse ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia.Privata dei documenti, una 23enne Pakistana si è rivolta con una lettera alla sua vecchia scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto."Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui - ha scritto - ...

Monza - Portata in Pakistan con l'inganno - 23enne ha chiesto aiuto alla scuola : Una ragazza Pakistana di 23 anni, che frequentava la scuola in provincia di Monza, è stata costretta dal padre ad abbandonare gli studi e con l'inganno è stata portata in Pakistan. Secondo quanto riportato da Tgcom24, il padre della ragazza vuole costringerla a sposare un uomo scelto dalla famiglia.In preda alla disperazione e privata dei documenti, la 23enne ha trovato come unica possibilità quella di chiedere aiuto alla propria scuola in ...