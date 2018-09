PONTE MORANDI | TOTI-CONTE | “CI SARANNO 2 COMMISSARI” Genova | ultime notizie | Bucci

PONTE MORANDI - Conte : "Lavoriamo compatti per Genova". Toti : "Entro 10 giorni il nome del commissario" : "Credo che nel giro di una decina di giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto su Genova, avremo il commissario per la ricostruzione". Lo ha detto Giovanni Toti, commissario per l'emergenza, che dopo la riunione a Palazzo Chigi ha spiegato che "resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà quello per la ricostruzione, che sceglieremo insieme al premier Conte nei prossimi giorni. Ma oggi - ha ...