POCOPHONE F1 si mette a nudo in questo teardown video

POCOPHONE F1 non è in grado di trasmettere video HD da Netflix - Hulu o Amazon : POCOPHONE F1 non supporta la tecnologia Widevine L1 e ciò significa che i suoi possessori non avranno accesso ai video di qualità HD dai servizi di streaming L'articolo POCOPHONE F1 non è in grado di trasmettere video HD da Netflix, Hulu o Amazon proviene da TuttoAndroid.