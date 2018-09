Pietro Lo Monaco | “Dichiarazioni del Presidente Frattini inopportune ed ambigue | urge un

calcioweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Con riferimento all’intervista rilasciata ieri daldel Collegio di Garanzia dello Sport Francoalla trasmissione “Fuori Campo”, in onda su UmbriaTv e riportata su umbriatv.com, all’intervista concessa all’emittente “InBlu Radio” in data odierna ed alle affermazioni ed anticipazioni rese su Twitter in merito al procedimento in corso relativo alla Serie B, l’Amministratore Delegato del Calcio CataniaLoosserva: “Le dichiarazioni delraccolte da varie emittenti televisive e radiofoniche, aggiunte all’iperattività sul noto social network con ripetute, confuse e contraddittorie esternazioni, risultanoe massimamente, lasciandomi letteralmente basito. Ildimentica di essere la causa originaria del disastro relativo alla Serie B, conseguente alla decisione ...