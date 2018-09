wired

: Piacenza, il liceo senza smartphone non è una buona idea - antocalderone : Piacenza, il liceo senza smartphone non è una buona idea - AmedeoDis : RT @Guidus: A partire da quest’anno nel liceo scientifico San Benedetto (Piacenza), i cellulari degli studenti vengono chiusi dentro una fo… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Così ci siamo arrivati. La controversa teoria del “metti via quel cellulare” ha trovato la sua prima incarnazione istituzionale in una scuola di, ilsportivo San Benedetto. Da quest’anno sarà, come titolano in molti, il primo istituto “free” d’Italia. “Seppur consapevoli della grande utilità dei cellulari – si legge in una lettera inviata ai genitori – crediamo che il loro utilizzo diventi sempre più una fonte di distrazione, di comportamenti asociali e di conflitto sia a scuola che a casa”. Non si allegano studi scientifici in merito ma ci fidiamo. Per questo, dalla prima ora all’uscita i dispositivi finiranno in una specie di buco nero: le famigerate sacchette Yondr, già usate in molte scuole statunitensi, alle prime dei film, nei tribunali o ai concerti (le hanno sfruttate nei loro tour artisti come Jack White, Alicia Keys o i Lumineers per evitare foto e ...