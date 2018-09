: #Perquisite casa Verdini e Ciocchetti - CyberNewsH24 : #Perquisite casa Verdini e Ciocchetti - TelevideoRai101 : Perquisite casa Verdini e Ciocchetti -

le abitazioni dell'ex parlamentare Denise dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano, nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato all'arresto di Enzo De Santis,sindaco di Ponzano Romano. Nella stessa indagine è indagato l' ex presidente dell'assemblea capitolina Mirko Coratti, già condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi per la vicenda di Roma capitale.(Di martedì 18 settembre 2018)