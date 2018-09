Perché iPhone XR in ritardo di commercializzazione? Le possibili spiegazioni

Perché l'iPhone Xs costa di più in Italia : Quanto costa iPhone Xs nel mondo Per capire la differenza tra i vari paesi analizziamo la versione più "economica" dei nuovi iPhone e quindi l' iPhone Xs da 64GB . Negli Stati Uniti, al netto della ...

Perché (NON) comprare i nuovi iPhone XS - XS Max e XR! : Apple ha presentato i nuovi iPhone: evoluzione e non rivoluzione, come già descritto nel nostro articolo dedicato ai nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Nel video che vedete in alto vi parlo dei motivi per cui dovete comprare (e non comprare) i nuovi dispositivi, senza dimenticare che durante l’evento del 12 Settembre sono stati presentati anche iPhone XR e Apple Watch Series 4.

e-SIM su iPhone Xs - Xs Max - Xr e Watch 4 : a cosa serve e Perché rappresenta il futuro : I nuovi Apple iPhone Xs, Xs Max, Xr e il Watch 4 presentati ieri integrano una e-SIM (embedded SIM – SIM integrata), praticamente una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente smartphone normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. Non si tratta di una novità epocale per il settore, ma per la prima volta Apple ne consente l’utilizzo anche in Italia ...

I prezzi iPhone XS e XR : dove sono i rincari e Perché da noi costa di più : (Foto: Apple) A poche ore dall’evento di lancio dei nuovi iPhone, a fare discutere tra le altre cose sono come sempre anche i prezzi, che partono dagli 889 euro chiesti per la versione base di iPhone XR per arrivare ai 1689 euro della versione da mezzo terabyte di iPhone XS Max. prezzi alti, sicuramente, che però in Italia sono più alti che altrove; non solo rispetto agli Stati Uniti, dove anche applicando la tassazione locale i gadget ...

Perché il successo dei nuovi iPhone è fondamentale per Apple : (Foto: 9to5Mac) Per gli appassionati di iPhone, e di Apple più in generale, è la data segnata in rosso sull’agenda. Domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà l’evento annuale in cui l’azienda di Cupertino presenterà al mondo i propri nuovi prodotti: certi sono i nuovi iPhone e un rinnovato Apple Watch, di cui sono trapelate alcune immagini nei giorni scorsi. L’iPhone è, come al solito, il pezzo forte. Se Apple è diventata la ...