Per Verdi un «Trovatore» in rosso

Perquisizioni Per Verdini e Ciocchetti : ANSA, - ROMA, 18 SET - In queste ore sono in corso Perquisizioni presso le abitazione dell'ex parlamentare Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti nell'ambito ...

Perquisizioni Per Verdini e Ciocchetti : ANSA, - ROMA, 18 SET - In queste ore sono in corso Perquisizioni presso le abitazione dell'ex parlamentare Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti nell'ambito ...

Tangenti - arrestato il sindaco di Ponzano Romano Per corruzione : indagati Coratti e Verdini : Nuovo colpo di scena nell’inchiesta che a dicembre 2016 portò all’arresto di Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Questa volta a finire in manette con l’accusa di corruzione è Enzo De Santis, il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale. Oltre al sindaco arrestato, ci sono anche due indagati in stat...

Tangenti - arrestato sindaco di Ponzano Romano. Perquisizioni Per Verdini e Ciocchetti : In manette il sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis, eletto con una lista civica centrista nel piccolo comune a Nord di Roma. Nell'ambito della medesima inchiesta le forze dell'ordine hanno perquisito le case dell'ex senatore di Ala e Pdl, Denis Verdini, sia a Roma che a Firenze, e di Luciano Ciocchetti, ex vicepresidente della Regione Lazio nella giunta Polverini. Risulta indagato anche Mirko Coratti, ex presidente dell'Assemblea capitolina ...

Perquisite casa Verdini e Ciocchetti : 10.40 Perquisite le abitazioni dell'ex parlamentare Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato all'arresto di Enzo De Santis,sindaco di Ponzano Romano. Nella stessa indagine è indagato l' ex presidente dell'assemblea capitolina Mirko Coratti, già condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi per la vicenda di Roma capitale.

Arrestato il sindaco di Ponzano Romano Per corruzione - Perquisizioni a casa di Verdini e Ciocchetti : Sono in corso perquisizioni a casa dell'ex parlamentare Denis Verdini e dell'ex vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis. Sono indagati anche l'ex presidente dell'Assemblea capitolina, Mirko Coratti, già coinvolto in Mafia Capitale e condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi.Secondo gli inquirenti tutti gli indagati ...

Perché il boomerang delle promesse colpirà presto i gialloverdi : E' abbastanza stupefacente che vi siano esponenti del governo che si spingano ad accusare il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di usare parole troppo sopra le righe nel definire ...

Nuovo Teatro Verdi di Brindisi : parte la campagna Per i nuovi abbonati : L'abbonamento «Pensieri e Parole» , 13 spettacoli , ha il costo di 275 euro nel primo settore , 245 euro nel secondo , 200 in galleria . Restano confermate le agevolazioni per gli studenti fino a 25 ...

Denis Verdini è stato condannato in primo grado a cinque anni Per bancarotta fraudolenta : Denis Verdini – ex senatore e influente politico italiano degli ultimi anni – è stato condannato in primo grado a cinque anni e mezzo di carcere dal tribunale di Firenze per bancarotta fraudolenta, relativamente al fallimento della società editoriale che The post Denis Verdini è stato condannato in primo grado a cinque anni per bancarotta fraudolenta appeared first on Il Post.

Brindisi - NUOVO TEATRO VERDI : PARTE LA CAMPAGNA Per I NUOVI ABBONATI : L'abbonamento 'Emozioni' include i seguenti spettacoli: 'La musica fa crescere i pomodori', 'Le ba. L'Italia balla dal 1940 al 2001', 'La notte poco prima delle foreste', 'Parenti serpenti, '...

5 anni e mezzo a Verdini Per bancarotta fraudolenta : Il Tribunale di Firenze ha condannato oggi l'ex senatore di Ala Denis Verdini a 5 anni e 6 mesi di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni, Ste, , società editoriale - ...

Denis Verdini condannato a 5 anni e mezzo Per bancarotta : Doccia fredda per l'ex senatore di Ala Denis Verdini. Il tribunale di Firenze l'ha condannato a 5 anni e mezzo per la bancarotta della Ste, la società editoriale che editava "Il Giornale della Toscana", non più in edicola dal 2012. Verdini non era presente in aula alla lettura della sentenza. I suoi legali non hanno voluto commentare. Trapela delusione, a fronte della condanna comminata, superiore alla richiesta del pubblico ministero, Luca ...

Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi Per il crac Ste : Denis Verdini dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni , Ste,. Questa la decisione del Tribunale di Firenze nei confronti dell'ex senatore Ala, ...

Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi Per il crac Ste : Denis Verdini dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni , Ste,. Questa la decisione del Tribunale di Firenze nei confronti dell'ex senatore Ala, ...