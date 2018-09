Per smantellare i reattori nucleari italiani c' è anche l' ok dell' Onu Ma da sei mesi

huffingtonpost

(Di martedì 18 settembre 2018) "Nel cuore deinon sappiamo cosa troveremo, bisogna cominciare al più presto". Quello che gli ingegneri di Sogin con intonazione quasi militare chiamano "attacco al vessel" è dapronto per partire. E ora che ha ottenutoil parere positivoa Iaea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica'Onu, l'unico freno è rappresentato, come consuetudine'iter burocratico italiano, dalle autorizzazioni che tardano ad arrivare. Sogin, partecipata al 100% dal Ministero'Economia, è l'azienda di Stato che ha il compito digli impiantipresenti sul territorio italiano e realizzare il Deposito nazionale per le scorie e i rifiuti radioattivi industriali e sanitari. Si tratta di otto strutture tecnologicamente tutte diverse tra loro e spente negli anni '80 dopo il disastro di Chernobyl: le quattro centrali di ...