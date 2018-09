Per ridurre i superticket in arrivo nuove tasse Nel mirino banche e utility

Ferrovie : Terzi - in campo Per ridurre disagi chiusura ponte sull'Adda : Milano, 17 set. (AdnKronos) - "Stiamo facendo il possibile per rendere meno gravoso il disagio di chi quotidianamente si spostava sulla Milano-Bergamo via Carnate. Continuiamo a monitorare la situazione e a cercare, per quanto di nostra competenza, soluzioni che favoriscano lo spostamento dei pendol

Salvini : "Flat tax al 15% per le piccole partite Iva - con Berlusconi azione comune Per ridurre le tasse" : Mentre continua il botta e risposta con il ministro lussemburghese sul tema dell'immigrazione, il leader della Lega, ospite di "Domenica Live" parla di fisco, reddito di cittadinanza e del rapporto con Berlusconi che incontrerà questa sera

La FIFA pensa a limitazioni sui prestiti : nuove regole Per ridurre le cessioni : Il massimo organismo calcistico mondiale starebbe pensando a una rivoluzione in relazione alle norme sulle cessioni temporanee dei giocatori. L'articolo La FIFA pensa a limitazioni sui prestiti: nuove regole per ridurre le cessioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arriva Seabin Per ridurre la plastica nel mare : Contro l’inquinamento del mare Arriva Seabin, un dispositivo innovativo per la raccolta del materiale plastico. Installato nei porti di Fano e San Benedetto del Tronto nelle Marche, il nuovo sistema tecnologico rientra nel più vasto progetto #Plastic Less promosso da Life Gate, al quale ha aderito anche Whirlpool Emea, che ha presentato allo Yacht Club Marina dei Cesari (Fano) il proprio sostegno all’iniziativa: “Con #Plastic Less vogliamo ...

Grillo - stiamo lavorando Per ridurre i ticket : "Le prime interlocuzioni che ci sono state con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano". L'obiettivo e' anche di ridurre la spesa per la salute a carico dei ...

Io non spreco - Per scoprire come ridurre lo spreco alimentare - Notte Europea dei Ricercatori 2018 al Museo Explora : Explora- Il Museo dei bambini di Roma ospita ogni anno oltre 140.000 visitatori, con oltre 2.000 laboratori/anno offerti a scuole e famiglie, su diversi argomenti, come scienza, nuove tecnologie e ...

Non solo lampadine : 5 consigli Per ridurre i consumi energetici in casa (e risparmiare) : Dal primo settembre, con l’entrata in vigore della direttiva europea 244, l’Italia può illuminarsi solo con lampadine LED, cioè le lampadine a basso consumo energetico che mandano definitivamente in pensione quelle alogene. Una scelta che ridurrà annualmente i consumi del nostro Paese di 48 TWh di energia, permettendo alle famiglie italiane di risparmiare circa 115 euro l’anno (1). Ma cambiare le lampadine non è l’unico modo per risparmiare ...