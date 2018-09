Per fermare lo sfratto fa esplodere la casa E uccide la mamma

Bill Gates : “Per fermare i flussi dall’Africa bisogna creare una classe media” : «Investire nello sviluppo dell’Africa è oggi una delle scelte più strategiche». Bill Gates non fa questa raccomandazione per buonismo, ma per ragioni pragmatiche: «Instabilità e povertà sono alla radice di fenomeni epocali come le migrazioni di massa, che nel medio e lungo termine si possono risolvere solo dando una vita migliore a chi fugge. Negli...

Taser - i primi “utilizzi” a Firenze e Reggio Emilia Per fermare un 24enne turco e un 34enne di origine Sinti : Dopo il primo utilizzo a scopo intimidatorio – a Milano, nei pressi della stazione Centrale – negli ultimi giorni il Taser è stato utilizzato. Il primo episodio nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre a Firenze, vicino alla Fortezza Da Basso. Un 24enne turco, senza fissa dimora, visibilmente agitato e totalmente nudo, inveiva contro i passanti in atteggiamenti minacciosi, e aveva anche preso a pugni due clochard. ...

XFactor 12 - #SaveAsia : cresce il numero delle firme alla petizione Per confermare Asia Argento come giudice : “#SaveAsia“. E ancora “#SalviamoAsia“. Le prime due puntate delle Audizioni di X Factor 12 sono bastate per convincere i fan del programma a voler confermare Asia Argento nel suo ruolo di giudice anche per i Live. L’attrice e regista italiana è stata infatti esclusa dalla trasmissione dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro di lei al giovane attore Jimmy Bennett, rivelate da uno scoop del New York Times. Ma ...

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni Persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...

Papa Francesco - appello Per la Siria : “fermare catastrofe umanitaria”/ Ultime notizie - imminente attacco Idlib : Siria, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di Papa Francesco per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Non basta dare i numeri giusti sugli immigrati Per fermare la paura - dice Barbagli : Roma. Per la sinistra italiana gli immigrati sono il nuovo proletariato? A sentire Marzio Barbagli, la risposta è sì. “Non dico che i progressisti ricerchino il voto degli immigrati, ma sono portati a difendere le ragioni delle fasce più deboli”, dice al Foglio il professore emerito di Sociologia al

Pensioni - il dossier della Lega Per fermare le sforbiciate : La Lega prepara il piano per fermare i tagli alle Pensioni che sono entrati nell'agenda dell'ala grillina del governo. Uno studio redatto da Alberto Brambilla di Itinerari Previdenziali e consigliere ...

Asse Salvini-Orban : “Fermare l’immigrazione è possibile - vicini a svolta storica Per l'Ue” : Incontro a Milano tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. "Dal successo di Salvini dipende la sicurezza dell'Unione e lo invitiamo a non indietreggiare" ha spiegato Orban. "Sono fiero e orgoglioso di rappresentare un punto fermo per tutto il continente europeo. Stiamo lavorando per un'alleanza i Europa che escluda le sinistre e riporti al centro le identità" ha dichiarato Salvini.Continua a leggere

Orban incontra Salvini : “Fermare i migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza Per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

I droni Per fermare gli ambulanti : “Basta abusivi nel nostro litorale” : Hanno fatto appena in tempo a scendere dal pullman e prima che si inoltrassero nella pineta sono stati filmati. Pochi minuti dopo gli agenti della polizia locale e della finanza li hanno bloccati. ...