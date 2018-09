Per evitare un' altra Lehman

Lamezia - La Scala - Cittadini Attivi in Politica - su incuria torrenti : 'Intervenire prima dell'arrivo dell'autunno Per evitare disagi' : In particolare, Mariano La Scala di Cittadini Attivi in Politica lamenta come nell'ultimo mese abbia ricevuto diverse "segnalazioni per i letti dei fiumi che vivono in situazioni di criticità, in ...

La campagna preventiva del Colle Per evitare strappi alla Costituzione : Per la terza volta in una settimana, il Capo dello Stato tocca temi ad alta tensione. Mercoledì aveva parlato di giustizia e politica; venerdì delle minacce alla pace in Europa; ieri è intervenuto in difesa della libera informazione. L’ha fatto seguendo una prassi che ormai è caratteristica di questa presidenza, potremmo definirlo «stile Mattarel...

Montanari : fatti 900 interventi bonifica Per evitare roghi tossici : Roma – “Dall’inizio dell’anno abbiamo svolto come dipartimento Ambiente, a supporto e su indicazione degli interventi della Polizia locale e delle forze dell’ordine, quasi 900 attivita’ di bonifiche specifiche per evitare i roghi tossici. Dopo aver fatto insieme sopralluoghi si e’ intervenuti con bonifiche e si e’ chiesto con ordinanze l’intensificazione dei controlli in aree particolari a ...

L’intelligenza artificiale nel calcio : dai suggerimenti di mercato agli allenamenti Per evitare infortuni : L’algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il mercato. L’intelligenza artificiale applicata al calcio grazie al Cnr e all’Università di Pisa L’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr ha creato con l’Università di Pisa due sistemi di intelligenza artificiale. Uno ‘consiglia’ l’allenamento adeguato a scongiurare gli infortuni; uno misura le performance dei calciatori, fornendo un vero e proprio ranking e ...

La Commissione Ue : "Minimo tre mesi di detenzione Per evitare fuga dei migranti irregolari" : La Commissione europea ha presentato una proposta che prevede di imporre agli Stati membri un minimo di tre mesi di detenzione per i migranti irregolari per evitare fughe e facilitare i rimpatri. La proposta è contenuta nell'ultimo pacchetto sull'immigrazione presentato in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato durante la plenaria del Parlamento.La Commissione punta ...

Casa Bianca - cellulari vietati Per evitare fuga di notizie/ Tweet Trump contro libro di Woodward “Barzelletta" : Casa Bianca, cellulari vietati per evitare fuga di notizie. Tweet Trump contro libro di Woodward “Barzelletta". Oggi esce l'opera realizzata dal giornalista due volte Pulitzer(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Al via la stagione dei funghi : i consigli Per evitare intossicazioni : La Società italiana di tossicologia (Sitox) in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lanciano un’allerta e pubblicano il decalogo delle regole per andare a funghi in sicurezza: ogni anno sarebbero migliaia i pazienti a riportare sintomi di intossicazione, arrivando a rappresentare quasi la metà della casistica annuale di un centro antiveleni. Spesso si tratta di interi nuclei familiari o di gruppi di amici colpiti ...

Trump sfida Apple : «Produca negli Usa Per evitare gli effetti dei dazi dalla Cina» : «C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora»....

Una carta d'identità digitale Per evitare altri Cambridge Analytica : Lo scandalo di Cambridge Analytica ha messo in evidenza come alcuni social network, Facebook in testa, abbiano utilizzato in modo scorretto i dati di milioni di utenti influenzando così alcune campagne elettorali. Ci siamo resi conto che il sistema del web è concentrato in pochissime mani. A tenere le redini del mondo digitale, e non solo di quello social, sono due o tre aziende e nessuna di queste opera all'interno dei confini ...

Corruzione - ex consigliere Guarischi chiede grazia parziale dopo condanne definitiva Per evitare di tornare in carcere : Ha chiesto la grazia parziale al Presidente della Repubblica e, in particolare, la riduzione di una decina di giorni della pena detentiva, l’ex consigliere lombardo di FI Massimo Gianluca Guarischi condannato nei mesi scorsi per Corruzione in via definitiva a 5 anni per un giro di tangenti nella sanità. Con la cancellazione di quei pochi giorni, infatti, e considerando i mesi già passati agli arresti in custodia cautelare, la condanna ancora da ...

Tommasi e la fascia : una proposta Per evitare lo scontro capitani-Lega : Il numero uno dell'Aic: "La fascia personalizzata deve essere autorizzata dalla Lega". Così si può fare

Salvini : bastato mostrare taser Per evitare rissa - grazie forze ordine : Roma – “Sperimentazione del taser, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare una rissa tra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ bastato mostrare il taser per bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine! Avanti ...

Il declino cognitivo si può evitare : ecco 7 comportamenti Per scongiurare il rischio : Anche se non c’è ancora una cura, in circa un caso su tre, il declino cognitivo tipico della demenza è evitabile. Il Guardian ha elaborato 7 modi per rallentarlo o fermarlo, in base a quanto accertato dalle ultime ricerche scientifiche. ecco come fare: Non fumare: uno studio ha accertato che le persone di mezza età che fumavano più di due pacchetti al giorno incorrevano in un rischio di demenza più che doppio in età avanzata; Attenzione ...