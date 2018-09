RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini : con Quota 100 aiuteremo anche i giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Salvini: con Quota 100 aiuteremo anche i giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 settembre(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agora' su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla ...

Pensioni - Salvini su Facebook : ‘Stop alla Fornero - dalle parole ai fatti’ (VIDEO) : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, rilancia oggi su Facebook l’impegno del governo gialloverde sulla riforma delle Pensioni e, in particolare, sul superamento della legge Fornero con l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni. Proprio come annunciato nei giorni scorsi in tv nel corso di un’intervista rilasciata a Bruno Vespa, su Rai Uno. Nei piani dell’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, come previsto nel contratto di ...

Pensioni : la via è quota 100 come la vuole Salvini - ma con sconti per precoci e donne : Oggi si comincia a fare sul serio per quanto riguarda la legge di Stabilita'. Partono i lavori con un primo incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra finanziaria che dovrebbe portare novita' previdenziali molto importanti. quota 100 è la misura più discussa e che, probabilmente, entrera' nel nostro ordinamento con la manovra di Bilancio. Ma non c’è solo la quota 100 sul tavolo della discussione, perché ci sono novita' per precoci, ...

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - Pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi durato oltre tre ore. Siamo all'opera «per far crescere...

Pensioni - Salvini ribadisce : ‘Smonteremo la Fornero’ - al via quota 100 e Opzione donna : Continua a promettere una riforma delle Pensioni capace di superare la legge Fornero il vicepremier leghista Matteo Salvini. Dopo aver annunciato nello studio di Porta a Porta su Rai 1 l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni, anche durante il suo comizio a Fano, nelle Marche, il leader delle Lega rilancia gli impegni assunti sul fronte previdenziale dal governo gialloverde che nel programma oltre alla quota 100 prevede anche la ...

Manovra - Salvini e Di Maio affilano le armi. Brambilla contro le Pensioni minime a 780 euro : "Spacchiamo il sistema" : 'Spacchiamo il sistema', dice Brambilla sulla possibilità di portare da gennaio le pensioni minime a 780 euro annunciata dal viceministro 5Stelle all'Economia, Laura Castelli. Brambilla, che già in ...

Pensioni : la Quota 100 di Salvini di nuovo a rischio : Il tema Pensioni, ogni anno che passa, diviene sempre più scottante e complesso nel nostro Paese. A partire dal 2019, Matteo Salvini vorrebbe una Quota 100 a 62 anni di uscita dal mondo del lavoro. Tuttavia, i suoi progetti di pensione anticipata, rischiano di sciogliersi come neve al sole, a causa di altri obiettivi da parte del Tesoro. Si sta infatti lavorando per un aumento delle Pensioni minime con l’entrata in vigore delle Pensioni di ...

Pensioni - quota100 perfetta (60+40) dal 2021 : l'annuncio di Salvini delude però i precoci : Le novita' in campo previdenziale si susseguono quotidianamente: sui principali media italiani si sta parlando della proposta, menzionata ad esempio dal Corriere della Sera, che vorrebbe attuare il vicepremier Matteo Salvini, ossia lo smantellamento della riforma Fornero attraverso una quota 100 con paletto i 62 anni per il 2019, e 60 anni dal 2021 [VIDEO]. Insomma una riduzione del requisito anagrafico graduale che dovrebbe portare, verso la ...