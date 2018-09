Pensioni minime | perché non è giusto alzarle a 780 euro

Pensioni minime - Quota 100 e pace fiscale : vertice di Governo 'teso' sul nodo coperture : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni ad oggi, martedì 18 settembre, parlano del vertice di oltre tre ore che si è tenuto ieri sera, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al titolare del dicastero degli Affari europei, Paolo Savona. Come riportato da 'Il Sole 24 Ore', si è trattato di un vertice dove non sono mancate le ...

Di Maio - mai più Pensioni minime sotto 780 euro : Nel contratto di governo esiste la pensione di cittadinanza , ricorda il vicepremier Luigi Di Maio specificando che d'ora in poi non dovranno esistere più pensioni sotto i 780 euro. "D'ora in poi non ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le Pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Pensioni - Brambilla : 'Innalzare minime spaccherebbe sistema' - Di Maio replica a muso duro : Alberto Brambilla, esperto previdenziale della Lega, crede che l'eventuale istituzione delle "Pensioni di cittadinanza" metterebbe a rischio i conti. Con ciò si intende la possibilità che l'idea del Movimento Cinque Stelle di innalzare fino a 780 euro gli assegni previdenziali minimi rappresenterebbe una misura che potrebbe non avere una copertura adeguata. Nelle ultime ore, però, è arrivata una risposta da parte del leader pentastellato e ...

Pensioni minime a 780 euro - Lega contro l'aumento : 'Così crolla il sistema' : Sull'aumento delle Pensioni minime a 780 euro è la Lega ad esprimere forti dubbi aprendo un piccolo e significativo braccio di ferro interno alla maggioranza, quando inizia il conto alla rovescia per il varo della prossima legge di bilancio dello Stato. Il governo gialloverde sembrava aver “trovato la quadra” sulle principali misure di rilancio dell’economia, dal reddito di cittadinanza alla flat tax passando per la riforma della legge Fornero ...

Pensioni - Brambilla (Lega) boccia le minime a 780 euro : «Si spacca il sistema» : Nuovo scontro sulle Pensioni. Mentre il governo, e soprattutto la Lega, lavora per cercare di smontare la legge Fornero nella prossima manovra, ad alzare apertamente i toni della polemica...

Pensioni - Brambilla - Lega - boccia le minime a 780 euro : 'Si spacca il sistema' : Entrambi negano tensioni nel governo, tra i partiti di maggioranza e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ed entrambi garantiscono che quello che è stato sottoscritto nel contratto ...

Pensioni - Brambilla : "Pensioni minime a 780? Spacchiamo il sistema" : L'esperto di previdenza vicino alla Lega contrario alla pensione di cittadinanza che nei piani della viceministra dell'Economia dovrebbe partire a gennaio. E sulla quota 100 a 62 anni: "Può essere compensata da fondi di solidarietà ed esubero"