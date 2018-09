Pensioni | accise | Iva e tasse | tutti i nodi della manovra

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Laè lo scoglio più duro che il governo deve affrontare. Da qualche giorno è scattato il fuoco amico di M5s e Lega sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Di fatto al centroci sono tantida sciogliere ed è sulla legge di Bilancio che l'esecutivo si gioca la partita più importante. Flat Tax e reddito di cittadinanza sono le principali misure su cui via XX Settembre dovrà mettere la testa per trovare le coperture. Il titolare del Tesoro predica prudenza e di fatto rassicura l'Europa sui tetti da rispettare. Una posizione questa che non è gradita nè dalla sponda grillina e nemmeno da quella leghista del governo. Di Maio ha mandato un avvertimento fin troppo chiaro al ministro: "Uno serio trova le coperture". Toni di fuoco che potrebbero accendere una battaglia senza esclusione di colpi di scena all'interno del governo. Il primo nodo da sciogliere è quello ...