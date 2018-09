romadailynews

: #ROMA. #RPR, #PELONZI: LAVORATORI E CITTADINI VITTIME INDECISIONI GIUNTA #RAGGI -2- (DIRE) Roma, 18 set. - Per Pelo… - GianlucaBardell : #ROMA. #RPR, #PELONZI: LAVORATORI E CITTADINI VITTIME INDECISIONI GIUNTA #RAGGI -2- (DIRE) Roma, 18 set. - Per Pelo… - romadailynews : Pelonzi: indecisioni Giunta Raggi creano incertezza in cittadini e lavoratori: Roma – “Il… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – “Il contratto di servizio della societa’ Risorse per Roma e’ scaduto da sei mesi. Dal mese di giugno laassicura che la sottoscrizione del documento fondamentale per dare indirizzi certi alla partecipata capitolina e’ imminente, ma la firma continua a farsi attendere”. “Ancora una volta idi Risorse per Roma si trovano nellalavorativa, preoccupati per la continuita’ economica dell’azienda e in attesa della definizione dei propri compiti lavorativi, in sostanza un’altra azienda capitolina ferma al palo. Peraltro in riferimento al servizio di portierato nei locali comunali, svolto da 76dell’azienda municipalizzata, laha sconfessato gli indirizzi dati dall’Aula e ha comunicato alle OO.SS. la decisione di mandare in gara il servizio attivando le clausole di ...