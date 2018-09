Pedicure con i pesci | donna australiana costretta ad amputare 5 dita del piede

Blastingnews

(Di martedì 18 settembre 2018) Victoria Curthoys, di Perth Australia, durante una vacanza in Thailandia ha deciso di sottoporsi ad un trattamento dicon i, una pratica decisamente solita nel paese asiatico ma che si sta diffondendo anche altrove, Europa compresa. A causa dellaperò laè stataa farsile 5deldestro.con i: ricorso all'amputazione La notizia è stata diffusa dal Mirror che ha riportato i dettagli dell'assurda vicenda accaduta in Thailandia. Le fonti locali hanno rivelato infatti che la ragazza di 18 anni, circa un anno fa, era stataa farsiun dito per via di un'infezione alle ossa contratta proprio in to ad un trattamento di. Non 'soddisfatta' del problema accusato la diciottenne si è sottoposta ancora alla pratica manifestando però in questa occasione conseguenze decisamente peggiori ...