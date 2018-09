Pechino va in Africa per l' edizione più dura ma senza volgarità

Così "Pechino Express" ricomincia dall'Africa : Dopo l'avventura in Oriente dello scorso anno, Pechino Express sbarca per la prima volta in Africa. E, per non smentirsi, regala ai propri affezionati il suo viaggio più lungo di sempre: oltre 15 mila ...

"C'è anche un lato molto cattivo" di Pechino Express in Africa. Parola di Costantino : Oltre quindicimila chilometri, attraversando l'Africa da Nord a Sud, dal deserto all'oceano: è il viaggio più lungo di sempre quello della settima edizione di "Pechino Express. Avventura in Africa" prodotto dalla Rai in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). Dieci puntate, in onda da giovedì 2

Pechino Express 2018 - il reality di RaiDue riparte dall’Africa : ecco le novità (alcune “cattive”) : La scorsa sembrava dovesse essere l’ultima edizione di un format ormai stanco, invece Pechino Express riparte con più entusiasmo che mai, da giovedì 20 settembre su RaiDue. Lo fa con una meta totalmente inedita, l’Africa, da nord a sud, mai vistata nelle sette edizioni precedenti. E con un regolamento totalmente cambiato e, sulla carta, accattivante. Entreranno in vigore delle nuove dinamiche di gioco, presentate come “novità ...

Marcello Cirillo/ “A Pechino Express ho recuperato la fede - in Africa con i miei rosari per pregare” : Marcello Cirillo si racconta tra le pagine del settimanale Spy prima dell'avventura a Pechino Express: la delusione dopo il licenziamento da I Fatti Vostri e la fede ritrovata.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:53:00 GMT)

Cina - altri 60 miliardi per l'Africa. Pechino continua la politica di espansione : Il presidente Xi Jinping apre il Forum sulla Cooperazione Cina-Africa annunciando la maxi-manovra "senza fine politico collegato". Finanziamenti a nove zeri in tutti i settori: dalle infrastrutture ...

