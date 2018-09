Path | il social network che Apple era in procinto di comprare sta chiudendo

chimerarevo

(Di martedì 18 settembre 2018), uncheaveva riferito di voler acquisire in passato, ha annunciato di chiudere i battenti entro il prossimo mese. Nonostante sia poco conosciuto,è stato pioniere di molte delle caratteristiche introdotte da Facebook negli scorsi anni. Eccone qualcuna. Le novità introdotte daLo sfortunatofu il primo ad introdurre le emoji stile adesivo, che sono state subito adottate dal ben più famoso Facebook. Ma non è l’unica cosa che ildi Zuckerberg ha palesemente copiato. Un’altra novità ben più famosa e redditizia, oggetto di plagio, è proprio quella inerente le distintive reaction ai post. Ebbene sì, la possibilità di esprimere emozioni come “amore”, “tristezza” e “stupore” è stata un’idea partorita proprio da, che ha voluto regalare ai propri utenti una possibilità in più rispetto al più semplice “pollice in su”.è stato ...