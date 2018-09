Papa Francesco ricomincia da sè Più potere al Sinodo dei vescovi

Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei Vescovi : Più poteri al collegio episcopale, che in certi casi casi potrà avere potestà deliberativa. Questa la principale novità introdotta dalla Costituzione apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco, pubblicata oggi, con cui il Pontefice riunisce e ridefinisce le norme sulla struttura e lo svolgimento del Sinodo dei Vescovi. Un cambiamento non da poco, contenuto nell'articolo 18 del documento:"Ricevuta l'approvazione ...

In Ciociaria l'accademia teocon che tifa Salvini : "Ma non è vero che siamo contro Papa Francesco" : 'Sono corsi di filosofia, teologia, storia ed economia', spiega Harnwell, che saranno tenuti da quattro professori provenienti da Università dell'Italia e degli Stati Uniti, rivolti principalmente a ...

Papa Francesco riceve oggi il presidente dell'Albania Ilir Meta : Città del Vaticano, 17 set., askanews, - Il Papa riceve oggi in udienza il presidente dell'Albania, Ilir Meta. Meta è stato Primo ministro dell'Albania dal 1999 al 2002, ministro degli esteri dal 2002 ...

Papa Francesco dona 35mila crocifissi ai fedeli in piazza San Pietro - : A consegnare gli oggetti, oltre che suore e volontari, anche poveri, migranti e clochard. Bergoglio: "Come sempre la fede viene dai piccoli, dagli umili". E sul dono spiega: non si paga niente, questo ...

Papa Francesco regala 40mila crocifissi/ “Non è un oggetto ornamentale - lì c'è tutto l'amore di Dio” : Papa Francesco regala 40mila crocifissi ai fedeli accorsi in piazza San Pietro, a Roma, e spiega: “Non è un oggetto ornamentale, lì c'è tutto l'amore di Dio”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:39:00 GMT)

Papa Francesco : affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale : “Affrontiamo i cambiamenti climatici mediante la cooperazione internazionale: le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti“: lo ha scritto su Twitter Papa Francesco sul suo account ufficiale. L'articolo Papa Francesco: affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale sembra essere il primo su Meteo Web.

[La polemica] Ragioni di sicurezza : via i migranti irregolari dal pranzo con Papa Francesco a Palermo : Papa Francesco ha pranzato nella mensa della missione "Speranza e carità" a Palermo. Al suo fianco una persona disabile e un posto più avanti il missionario laico Biagio Conte col quale il Santo Padre ...

Papa A PALERMO/ 2. Così Francesco rovina - o cambia - la giornata di due ergastolani : 'Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore' ha detto PAPA Francesco a PALERMO, ricordando Pino Puglisi.

Papa A PALERMO/ 1. Francesco e don Puglisi - il sorriso del martirio : In pellegrinaggio a PALERMO, ieri Francesco è andato al quartiere Brancaccio, dove nel '93 venne ucciso 3P. Il PAPA ha nuovamente esortato i mafiosi alla conversione. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:03:00 GMT)PEDOFILIA, VIGANÒ vs PAPA/ Tutto quello che l'ex nunzio non dice e "dimentica", di C. CaricatoPAPA/ La speranza dei giovani contro il clericalismo della Chiesa morente, di C. Caricato

Papa Francesco in Sicilia per don Pino Puglisi/ Diretta streaming video Brancaccio : la fermata a Capaci : Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:07:00 GMT)

Papa Francesco ai boss : 'Non si può essere mafiosi e credere in Dio' : Come Wojtyla ha chiesto loro di convertirsi. e Poi esortato i giovani a far crollare il muro di omertà. Bergoglio a Palermo per ricordare don Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia il 15 ...

Papa Francesco : non si può credere in Dio ed essere mafiosi : Per risolvere i mali del mondo non servono soldi e potere: "il denaro e il potere afferma il Papa non liberano l'uomo, lo rendono schiavo".

'Non si può credere in Dio ed essere mafiosi' - Papa Francesco - : Palermo, 15 set., askanews, - 'La parola 'odio va cancellata dalla vita cristiana; perciò non si può credere in Dio e sopraffare il fratello. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso ...

Papa Francesco IN SICILIA PER DON PINO PUGLISI/ Diretta streaming video Brancaccio : la visita alla Casa museo : PAPA FRANCESCO a Palermo per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre PINO PUGLISI: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:25:00 GMT)