Papa dà più potere al Sinodo dei vescovi | può essere magistero

Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei Vescovi : Più poteri al collegio episcopale, che in certi casi casi potrà avere potestà deliberativa. Questa la principale novità introdotta dalla Costituzione apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco, pubblicata oggi, con cui il Pontefice riunisce e ridefinisce le norme sulla struttura e lo svolgimento del Sinodo dei Vescovi. Un cambiamento non da poco, contenuto nell'articolo 18 del documento:"Ricevuta l'approvazione ...

Vaticano - schiaffo del Papa al direttore del Coro della Sistina : “Più che dimetterti - ora devi trovarti un buon avvocato” : “Più che dimetterti, ora devi trovarti un buon avvocato”. Così Papa Francesco ha replicato al direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella, quando, qualche giorno fa, è andato da Bergoglio con la lettera di dimissioni in mano. Era stato il Papa stesso, infatti, come confermato ufficialmente dal Vaticano, ad autorizzare “un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi” del Coro più antico del mondo. ...

Verissimo - Niccolò Bettarini racconta : 'Vedere mamma e papà piangere è stato più doloroso delle coltellate' : 'Vedere mamma e papà piangere mi ha fatto peggio delle undici coltellate ricevute'. A parlare è Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini . Sono insieme più uniti che mai mamma ...

La soluzione di Papa Francesco : “La messa deve durare 40 minuti - la predica non più di 8” : Papa Francesco è arrivato a Piazza Armerina (Enna), prima tappa della sua giornata in Sicilia che poi lo porterà anche a Palermo. "Disoccupazione piaga di Sicilia" ha detto nell'incontro coi 40 fedeli. Poi ha detto la sua anche sulla durata della messa in chiesa.Continua a leggere

Nuno Gomes : "Mancini ha carisma. Chiesa? Titolare - è più forte del papà" : A proposito di CR7 l'ex centravanti ha le idee chiare: "È il migliore al mondo e con lui in squadra la Juve è la favorita per la Champions. Ancora a secco? Deve imparare a conoscere il calcio ...

Chi è Jack Ma : il papà di Alibaba - tra i più ricchi del mondo - : E' stato il co-fondatore del colosso dell'e-commerce, nel 1999, ed ora ha un patrimonio di oltre 36 miliardi di dollari. Ma è partito dal basso: prima della sua avventura nel mondo di Internet, era un ...

Paris Jackson contro i Paparazzi che usano il nome del padre Michael nel modo più sbagliato : La 20enne è andata su tutte le furie The post Paris Jackson contro i paparazzi che usano il nome del padre Michael nel modo più sbagliato appeared first on News Mtv Italia.

Papa : la persona non è più al centro dell'economia che 'pensa solo a far soldi' : E poiché una sana economia 'non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico', il significato dell'azienda 'si allarga' e fa comprendere che '...

Morto chef di 24 anni investito da un’auto. Grave il papà : non sa ancora che Giovanni non c’è più : Doveva essere una giornata tranquilla, come tutte le altre. Si è trasformata in un’autentica tragedia dalla quale la provincia di Bergamo fatica a riprendersi. La terribile dinamica dell’incidente lascia senza parole la comunità di San Giovanni Bianco: Giovanni Scanzi, noto chef del posto, è deceduto nella giornata di sabato 1 settembre 2018. Dopo aver parcheggiato a lato della strada, la vittima, accompagnata dal padre, hanno ...

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...

Caso Yara : papà - progetti onlus più importanti del suo destino (2) : (AdnKronos) - "Noi siamo lo specchio dei nostri figli, non diamo la colpa alla società o alla tecnologia. Mondonico è stato un esempio e ci ha insegnato ad andare oltre il limite e che prima di tutto bisogna diventare uomini in campo. Emiliano e mia figlia stanno comodi adesso, anche io spero di sta

Papa : il mare non sia più luogo di morte - i migranti vanno accolti : Solidarietà nei confronti tanto dei migranti, per cui troppo spesso il mare è luogo di morte e incubi, quanto dei seicento milioni di persone per cui ancora oggi è precluso l'accesso all'acqua, che rappresenta "un diritto umano fondamentale e il futuro della vita". Sono questi i contenuti del messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Creato che si celebra domani, così come li ha anticipati ...