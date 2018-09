Palermo | sul pedaggio autostradale di Villafranca Tirrena | è intervenuto l' assessore

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata : prima vittoria per il Palermo - Foggia ko! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della terza giornata. Il Verona segna quattro gol al Carpi, tris della Salernitana contro il Padova(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Foggia - Palermo 1-2 LIVE : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Foggia-Palermo IN diretta 75' Ultimo quarto d'ora più recupero per le speranze di Foggia e Palermo. 74' Sta per ...

Palermo - Falletti : 'Non paragonatemi a Coronado. Sulla 10...' : Cesar Falletti , fantasista del Palermo , arrivato in estate dal Bologna per sostituire Igor Coronado, parla al Corriere dello Sport : 'Non voglio paragoni, non guardo quello che hanno fatto gli altri. Coronado è totalmente diverso da me, non paragonatemi a lui. Il dieci? Mai cercato, ci vogliono altre qualità per quel numero.

Quei dubbi dei pm di Palermo sulle accuse contro Salvini : Sono tanti i quesiti che ruotano attorno alla inchiesta aperta contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno è finito nel mirino della procura di Agrigento dopo i noti fatti della nave Diciotti. Ieri un faldone di 50 pagine è stato inviato alla procura di Palermo, che ha 15 giorni per leggere gli atti e poi trasmettere il tutto al tribunale dei Ministri. Che in 90 giorni deciderà se chiedere l'archiviazione o se indagare il leader della Lega. ...

Caso Diciotti - 50 pagine e 5 accuse al ministro Salvini. I dubbi di Palermo sulla competenza : Palermo - Adesso sono a Palermo, in Procura, gli atti dell'inchiesta sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, indagati per l'illecito ...

DIRETTA/ Palermo Cremonese (risultato finale 2-2) streaming video tv Rai : quanto manca La Gumina ai rosanero : DIRETTA Palermo Cremonese, info streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si apre la seconda giornata di Serie B, entrambe le squadre arrivano da un pareggio(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:18:00 GMT)

