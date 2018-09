Pagelle Inter-Tottenham | 2-1 Icardi e Vecino ribaltano tutto e San Siro esplode!

Inter-Tottenham 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/14 Spada/LaPresse ...

Inter-Parma : l'arbitro Manganiello bocciato senza appello. Le Pagelle e il web non perdonano. #VARgogna : Gazzetta dello Sport 4,5: Sul mani di Dimarco si fida di Rocchi e fa molto male. Prima non aveva sanzionato nemmeno con il fallo un'entrataccia di Gagliardini, poi non vede che Handanovic è impallato ...

Inter-Parma 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Dimarco spegne i nerazzurri - Brozovic e Gagliardini inesistenti : Inter-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – La prima partita della quarta giornata vede l’Inter Spalletti lascia Icardi in panchina confermando Keita al centro dell’attacco, mentre D’Aversa si affida al tridente Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Primo tempo privo di emozioni a San Siro con l’Inter che prova a fare la partita e il Parma che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i nerazzurri ...

Bologna-Inter 0-3 - le Pagelle : Keita fallisce due occasioni, Politano lotta e si scopre uomo assist L'Inter trova la prima vittoria stagionale in trasferta, battendo 3-0 al Dall'Ara il Bologna. I gol, nella ripresa, di Nainggolan, ...

Bologna-Inter 0-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Bologna-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb – Pur essendo soltanto la terza giornata, la partita tra Bologna e Inter si configura già come una sorta di dentro o fuori per le due compagini, seppur per motivazioni e ambizioni differenti. Spalletti deve rinunciare al suo capitano Mauro Icardi, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Inzaghi, rispetto agli undici della gara contro il Frosinone, cambia solo Gonzalez con De Maio. ...

