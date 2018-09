Pace fiscale | che proposte!

Pace fiscale : nessun condono per cartelle - tributi - multe : Da un lato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci , dichiara che la misura consentirà di regolarizzare posizioni debitorie nei confronti del Fisco fino a 1 milione di euro. 'Pensiamo a una ...

Pensioni minime - Quota 100 e Pace fiscale : vertice di Governo 'teso' sul nodo coperture : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni ad oggi, martedì 18 settembre, parlano del vertice di oltre tre ore che si è tenuto ieri sera, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, oltre al titolare del dicastero degli Affari europei, Paolo Savona. Come riportato da 'Il Sole 24 Ore', si è trattato di un vertice dove non sono mancate le ...

MANOVRA CON Pace fiscale - PENSIONI E TICKET/ Armonia Governo - “tagliati sprechi” : resta nodo coperture : MANOVRA Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Il braccio di ferro tra M5s e Lega su pensioni e Pace fiscale : ... Giuseppe Conte, al termine dell'incontro sulla manovra che ha visto al tavolo i due 'azionisti' della maggioranza, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Di Maio sulla Pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volonta' di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Pace fiscale - era per gli “ostaggi di Equitalia con cartelle sotto 100mila euro”. Ora la Lega sogna condono come nel 2002 : In principio doveva essere un intervento per soccorrere “milioni di cittadini ostaggio di Equitalia che hanno una cartella sotto i 100mila euro“. Ora all’orizzonte c’è una “Pace fiscale più ampia possibile come misura una tantum che chiuda tutte le liti pendenti per le cartelle, il contenzioso tributario e le multe” e con “un tetto non superiore al milione di euro“. E’ la parabola che in otto ...

Perché la Pace fiscale della Lega non può non essere un condono : Secondo le ultime dichiarazioni del sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci la proposta attuale riguarderebbe infatti i debiti fino a 1 milione di euro, da recuperare con tre diversi scaglioni ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla Pace fiscale""Le pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Di Maio dice sì alla Pace fiscale e no al condono : ma sono la stessa cosa : Il leader dei 5 stelle ha messo in chiaro il 'paletto' in vista della Manovra, dicendo però di essere d'accordo con la...

