Ospedale di Terni | presunte anomalie

Terni - dopo una cena fra amiche finiscono all'Ospedale : intossicate dalla salmonella : A Terni cinque donne si son trovate a dover andare in ospedale per una serie di problemi intestinali quali vomito, dolori addominali, febbre e diarrea. Il gruppo ha manifestato i classici sintomi di un'intossicazione alimentare presa dopo aver mangiato in un ristorante che stava promuovendo un'iniziativa per incentivare la popolazione a mangiare in modo sano. Una classica festa di paese trasformatasi però in quasi una tragedia, visto che le ...