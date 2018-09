: Oscar Tv, trionfo per 'Trono di spade' - TelevideoRai101 : Oscar Tv, trionfo per 'Trono di spade' -

Nuovoaglidella tv per "Game of Thrones", la popolarissima serie targata Hbc. Dopo l'assenza dello scorso anno, "di" ha vinto il premio come miglior serie drammatica alla 70a edizione degli Emmy Awards, tributati a Los Angeles,dove hanno fatto da padroni di casa Michael Che e Colin Jost del "Saturday Night Live". Miglior serie 'commedy', "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon).Miglior miniserie è invece "American Horror Story: The Assassination of Gianni Versace".(Di martedì 18 settembre 2018)