Orfini | Sciogliamo il PD e rifondiamolo Renzi dice no | Il problema del

PD - MARTINA : "NON CI SCIOGLIAMO - PRIMARIE A GENNAIO 2019"/ Orfini : "Pensate basti il Congresso? Beati voi.." : Orfini, "SCIOGLIAMO e rifondiamo il Pd": ultime notizie, proposta choc del presidente del Partito Democratico. La replica di MARTINA, "PRIMARIE nel GENNAIO 2019" e l'invito a cena di Calenda(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:06:00 GMT)

Caos PD - Orfini attacca Zingaretti e propone : "Sciogliamo il partito e rifondiamolo" : Regna il Caos all’interno del partito Democratico: dopo il tira e molla di Matteo Renzi, che prima ha annunciato di non candidarsi alle prossime primarie salvo poi puntualizzare che “non si libereranno facilmente di me”, oggi è toccato al presidente Matteo Orfini alzare i toni dello scontro interno. Intervenendo a #IngressoLibero, la festa di Left Wing che si sta svolgendo alla Città dell'altra economia di Roma, Orfini ha sostanzialmente ...

Orfini : «Sciogliamo il Pd» Zingaretti frena : «Manovra per ritardare il congresso» : Matteo Orfini è uno che parla pane al pane vino al vino. Ha dato un'occhiata alla situazione del Pd. Nicola Zingaretti che vuole scendere in campo. Matteo Renzi che non lo voterebbe mai e poi mai. ...

Orfini : "Sciogliamo e rifondiamo il Pd" : 22.52 "Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e rifondiamolo. Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di Paese che non condivide le politiche di questo governo". Così il presidente dem Orfini, alla festa di Left Wing. "Dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida. Il partito com'è oggi non funziona", avverte. E spiega di rivolgersi "a tutti"; "Basta questa distinzione con la società civile, ...

