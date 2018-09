Ordine ingegneri | per alcuni ponti servirebbe più che manutenzione

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – “La pulizia delle caditoie per impedire infiltrazioni d’acqua sarebbe importante, per il resto i malanni di queste strutture derivano dall’anzianita’ di queste opere. Per alcune operequalcosa in piu’ oltre allastraordinaria. Molte sono opere nate con una normativa non sismica, la prima normativa sismica e’ del 1974. Solo le opere piu’ recenti sono adeguate sismicamente”. “Per le opere piu’ significative oltre allabisognerebbe pensare a introdurre dispositivi che possano far fronte a sollecitazioni di carattere sismico”. Lo ha detto Giuseppe Carluccio, consigliere dell’deglidi Roma con delega alle strutture, durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulla sicurezza e stabilita’ die viadotti. Per Carluccio ...