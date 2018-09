Omicidio Manuela Bailo | la Scientifica torna sul luogo del delitto

Manuela Bailo : Fabrizio Pasini verso i domiciliari/ Una piuma tatuata alla base dell'Omicidio? (Quarto Grado) : Manuela Bailo, Fabrizio Pasini amante ed assassino reo confesso potrebbe presto ottenere i domiciliari. Il movente dell'omicidio potrebbe essere un tatuaggio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:46:00 GMT)

Manuela Bailo : si tratta di Omicidio premeditato? Dubbi sul movente : Manuela Bailo ultime notizie – Continua a non reggere agli occhi degli inquirenti la versione dei fatti data da Fabrizio Pasini, reo confesso dell’omicidio della donna. Il sindacalista infatti continua ad affermare che si sia trattato di un incidente e che Manuela sia caduta dalle scale in seguito ad un litigio. Le prove raccolte fino ad ora sembrano invece dimostrare il contrario. In particolare la Procura è già all’opera per ...

Brescia - Omicidio Manuela Bailo : oggi i funerali a Nave/ Ultime notizie - il padre : "massima pena a Pasini" : Manuela Bailo, domani i funerali della 35enne uccisa. Fabrizio Pasini ha raccontato una nuova bugia dal carcere anche sulla presunta arma del delitto?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:49:00 GMT)

BRESCIA - Omicidio Manuela BAILO : È IL GIORNO DELL'ULTIMO SALUTO/ Funerali a Nave - ancora dubbi su Pasini : MANUELA BAILO, domani i Funerali della 35enne uccisa. Fabrizio Pasini ha raccontato una nuova bugia dal carcere anche sulla presunta arma del delitto?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:01:00 GMT)

Omicidio Manuela Bailo - parla l'amante : "non volevo ucciderla" : 24 agosto 2018, ore 12:25 - Fabrizio Pasini, che ha confessato qualche giorno fa l’Omicidio di Manuela Bailo, sta fornendo ulteriori dettagli su quanto accaduto lo scorso 28 luglio. "Abbiamo litigato per un tatuaggio", ha detto l’uomo raccontando le ultime ore di vita di Manuela. "Non volevo ucciderla, l'ho spinta ed è caduta dalle scale", ha aggiunto ai magistrati che lo hanno interrogato. La donna, con cui si vedeva da due anni, si sarebbe ...

Brescia - Omicidio Manuela Bailo/ Video ultime notizie - trovati due coltelli nell'auto di Fabrizio Pasini : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:09:00 GMT)

“Questa l’arma del delitto”. Nuovi particolari sull’Omicidio di Manuela Bailo. Il video delle sue ultime 12 ore di vita : Non ci sono più dubbi: la morte di Manuela Bailo non è stato un incidente. A fugare ogni dubbio è l’autopsia: un taglio profondo è stato riscontrato sulla carotide di Manuela Bailo sarebbe la causa della morte della 35enne di Nave, in provincia di Brescia, uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini, che ha confessato domenica notte dopo essere tornato da due settimane di vacanza in Sardegna con moglie e figli. “Ha usato un’arma ...

Manuela Bailo - in un video le ultime ore prima dell'Omicidio : I carabinieri di Brescia hanno diffuso un video girato nella notte tra il 28 e il 29 luglio: gli ultimi attimi della ragazza...

Omicidio Manuela Bailo - video degli ultimi istanti di vita/ Ultime notizie - "L'assassino non era turbato" : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'Omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:32:00 GMT)

MANUELA BAILO - VIDEO DEGLI ULTIMI ISTANTI DI VITA/ Ultime notizie - il gip accusa Pasini di Omicidio : MANUELA BAILO, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Omicidio BAILO : ACCOLTELLATA ALLA GOLA/ Ultime notizie : video di Manuela ancora viva inchioda Pasini : Manuela BAILO, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'OMICIDIO della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Omicidio Bailo - Pasini resta in carcere/ Ultime notizie : Manuela accoltellata alla gola - rescissa la carotide : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'Omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Manuela Bailo - l'amante : "Litigio per un tatuaggio"/ Ultime notizie Omicidio - dubbi sulla versione di Pasini : Manuela Bailo, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:34:00 GMT)

Omicidio di Manuela : 'Ci sono elementi che mettono in dubbio la versione di Pasini' : 'Ci sono elementi che mettono in dubbio la versione di Pasini'. A dirlo è uno dei due legali della famiglia Bailo, Michele Radici, a seguito dei rilievi della Scientifica eseguiti stamattina presso la ...