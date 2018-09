Olimpiadi invernali | il governo ' La proposta è morta qui' Ma il Coni ha pronto

Addio Olimpiadi invernali 2026 - Giorgetti : «La proposta è morta qui» : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, dice: «Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare...

Olimpiadi invernali : c'è uno scontro serio fra il governo e il sindaco di Milano : In una lettera inviata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto che la sua città non si sfila dalla sfida di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 ma il suo brand deve però essere riconoscibile e apparire come primo nella sigla che caratterizzerà i giochi invernali. E soprattutto la responsabilità amministrativa, in ...

Olimpiadi invernali : scontro fra il governo e il sindaco Sala : scontro fra il governo e Milano sulle Olimpiadi invernali. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Simone Valente, ha replicato con durezza al sindaco Sala che aveva chiesto che il brand della città meneghina venga prima delle altre due città candidate: Cortina e Torino. Andiamo per ordine. In una lettera inviata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, Sala scrive che la sua ...

Olimpiadi invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per l’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

