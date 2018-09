Olimpiadi | dopo lo stop del Governo spunta l' asse lombardo-veneto Malagò | Siamo ai

Olimpiadi : Zaia - dopo ritiro Sapporo il tridente può vincere : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - "Il tridente può vincere. Restiamo noi, Calgary, Erzurum e Stoccolma e in questo panorama abbiamo tutte le carte in regola. Ora più che mai occorre procedere pancia a terra verso l’obbiettivo". Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, apprendendo la notiz

Vincenzo Nibali sogna le Olimpiadi 2020 : “Percorso bellissimo - ho la carta di riserva dopo Rio”. Lo Squalo per l’impresa a Tokyo? : Vincenzo Nibali sta cercando un recupero complicato dalla frattura alla decima vertebra toracica che lo ha costretto a un intervento chirurgico. L’infortunio patito al Tour de France per colpa di un tifoso, ha complicato sicuramente la stagione dello Squalo che ora deve stringere i denti per partecipare alla Vuelta di Spagna e poi andare al Mondiale di Innsbruck con serie ambizioni di vittoria. Il siciliano aveva puntato tutto ...

Golf - Francesco Molinari non si ferma più : “dopo il primo major - Ryder Cup ed Olimpiadi” : Francesco Molinari al settimo cielo dopo la vittoria del suo primo major in carriera, adesso il Golfista italiano pensa in grande Francesco Molinari non si vuole più fermare. Dopo la sua prima vittoria in un major, primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam, sulle ali dell’entusiasmo, il Golfista italiano fissa i suoi prossimi importanti obiettivi per la stagione: “Ho coronato il sogno di una vita. Questo e’ un ...

Nibali - la caduta dell’Alpe d’Huez dopo i Mondiali di Firenze e le Olimpiadi di Rio : quando solo la sfortuna ferma lo Squalo : Nibali fermato ancora una volta dalla sfortuna, come ai Mondiali di Firenze o alle Olimpiadi di Rio nel 2016 E pensare che c’è ancora qualcuno che ritiene Vincenzo Nibali un corridore fortunato, nonostante lo Squalo in carriera abbia fin qui raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. I due Giri d’Italia (2013 e 2016), il leggendario Tour de France 2014, la Vuelta di Spagna 2010 e ancora il doppio trionfo (2015 e 2017) al ...