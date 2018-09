Olimpiadi | domani Cortina al Cio per dare la sua disponibilità

Olimpiadi : Bond (Fi) - no a rotture politiche - domani uniti a Losanna : Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "Dobbiamo presentarci uniti e forti, domani , davanti al CIO a Losanna per sostenere la candidatura di Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi invernali 2026. Non possono esserci rotture politiche su questo fronte": questo l'appello del deputato di Forza Italia, Dario B

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...