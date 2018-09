: E' un governo di incapaci pasticcioni. Crolla anche la candidatura italiana alle #Olimpiadi del 2026. A forza di di… - AndreaMarcucci : E' un governo di incapaci pasticcioni. Crolla anche la candidatura italiana alle #Olimpiadi del 2026. A forza di di… - RobertoMaroni_ : Sulle Olimpiadi 2026 i Governatori di Veneto e Lombardia hanno detto una parola chiara: 'Stop alle polemiche, andre… - lucianonobili : Il #M5S non è ancora soddisfatto. Non è bastato fare un danno senza precedenti a Roma rinunciando alle Olimpiadi e… -

Il presidente del Coni,Giovanni, incontrerà a Palazzo18 il sottosegretario Giorgetti. Si parlerà del tramonto della candidatura tre città per i Giochi invernali 2026 e della immediata proposta di Lombardia e Veneto di andare avanti in coppia con Milano e Cortina. Giorgetti commenta subito la proposta di Fontana e Zaia: "Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme se ne faranno carico loro anche in termini di oneri".(Di martedì 18 settembre 2018)