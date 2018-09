Olimpiadi | Alfieri | fallimento targato Lega e M5S

liberoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Milano, 18 set. (AdnKronos) - "Il governo gialloverde non solo non è in grado di gestire la manovra finanziaria, ma nemmeno è capace di gestire un dossier come quello delleche avrebbe portato risorse a Milano, alla Lombardia e alla nostra Valtellina". Lo afferma Alessandro, senato